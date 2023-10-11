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АНАЛІТИКА

МВС планує збільшити кількість саперів до майже 3 тис. осіб – Клименко

14:34 11.10.2023 |

Україна

 

Міністерство внутрішніх справ України планує збільшити кількість саперів у підрозділах міністерства до 2 тис. 800 осіб, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"У структурі МВС 1900 саперів. Це підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та Національної гвардії. У планах - збільшити кількість саперів до 2800", - сказав Клименко в середу, виступаючи онлайн у Загребі (Хорватія) на Міжнародній донорській конференції високого рівня з гуманітарного розмінування в Україні.

Він наголосив, що фахівців необхідно готувати, екіпірувати та координувати. За словами міністра, у ДСНС працює Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування, який серед інших завдань здійснює підготовку саперів.

"За минулий рік ми підготували близько 1000 фахівців з розмінування", - зазначив Клименко.

Він розповів, що щодня в Україні працюють 210 саперних розрахунків - це понад 1100 осіб і близько 350 одиниць техніки.

Очільник МВС нагадав, що процес розмінування поділяється на три етапи: бойовий, оперативний і гуманітарний. Він пояснив, що на бойовому це роблять військові, просуваючись фронтом, на оперативному - поліцейські та рятувальники, коли здійснюють стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. "Гуманітарний - це повне глибоке очищення землі та акваторій від вибухонебезпечних предметів", - додав міністр.

Клименко зауважив, що Україна нині на першому й на другому етапах розмінування. "Найголовніше наше завдання на сьогодні - забезпечити хоча б мінімально безпечні умови для життєдіяльності населення на деокупованих територіях", - наголосив він.

Клименко зазначив, що про третій етап, гуманітарний, говорити зарано. "Поясню чому. Бачите на карті територію? Умовно, населений пункт у 5 квадратних кілометрів. Наші сапери пройшли, перевірили. І за тиждень цю територію знову обстріляли. І все спочатку треба починати", - пояснив міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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