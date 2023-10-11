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АНАЛІТИКА

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у серпні зросла на 41,3 тис. - Євростат

08:57 11.10.2023 |

Україна

 

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 серпня 2023 року мали 4 млн 155,6 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем липня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС збільшилася на 41 275 (+1,0%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+21 830; +1,9%), Чехії (+7 545; +2,1%) і Нідерландах (+2 635; +1,7%)", - зазначає статистичне відомство.

У липні та червні приріст становив по 1,1%, або 45,9-45,8 тис. осіб, тоді як у травні кількість отримувачів тимчасового захисту з України збільшилася в ЄС на 57,3 тис. осіб (+1,4%), у квітні - на 51,0 тис. (+1,3%). Усі ці п'ять місяців найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно приблизно 108 тис. осіб, за якою йде Чехія -39,8 тис.

Як зазначив Євростат, основною країною, де скорочується кількість осіб, які користуються тимчасовим захистом, залишається Польща: у серпні - на 10 530, або 1,1%, а загалом за п'ять місяців - на 39,2 тис.

Двома іншими країнами в серпні, де також було зафіксовано зменшення кількості біженців з України зі статусом тимчасового захисту, стали Італія (-550, або -0,3%) і Франція (-420, або -0,6%).

Згідно з даними Євростату, на кінець серпня основними країнами ЄС, які прийняли отримувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 175,70 тис. осіб; 28,3% від загальної кількості), Польща (960,55 тис. осіб; 23,1%) і Чехія (365,09 тис. осіб; 8,8%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,2%.

Євростат уточнив, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у серпні 2023 року спостерігалася в Чехії (33,7), Польщі (26,2), Болгарії (25,6) і Литві (25,3), тоді як відповідний показник на рівні ЄС сягнув 9,3.

Зазначено також, що станом на 31 серпня 2023 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (46,5%) отримувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - трохи більш ніж третину (33,9%), тоді як дорослі чоловіки - менш ніж п'яту частину (19,5%) від загальної кількості, хоча місяцем раніше їх було 19,2%.

Згідно з представленими даними, у серпні на четверте місце за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС повернулася Іспанія - 184,83 тис., а Болгарія знову стала п'ятою зі 164,88 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець липня цього року були також в Італії - 159,89 тис., Румунії - 137,85 тис., Нідерландах - 131,94 тис. і Словаччині - 107,63 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 92,56 тис., Австрії - 78,35 тис., Литві - 72,23 тис., Бельгії - 70,07 тис., Франції - 66,93 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат), Швейцарії - 65,39 тис., Фінляндії - 60,10 тис., Португалії - 56,71 тис. і Норвегії - 52,61 тис.

Далі йдуть Латвія - 42,84 тис., Швеція - 41,18 тис., Данія - 36,88 тис., Естонія - 35,78 тис., Угорщина - 32,75 тис., Греція - 25,74 тис., Хорватія - 22,33 тис., Кіпр - 17,92 тис., Люксембург - 4,19 тис., Ісландія - 3,33 тис., Мальта - 1,85 тис. і Ліхтенштейн - 0,52 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії і спричиняє введення тимчасового захисту.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 3 жовтня оцінювали в 5,835 млн, а загалом у світі - у 6,205 млн, що лише на 1 тис. більше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,088 млн внутрішньо переміщених осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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