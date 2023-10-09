У «Дії» тестують заміну посвідчення водія з доставкою

"Дія" шукає тестувальників, щоб перевірити новий функціонал заміни посвідчення з доставкою.

Про це повідомляє пресслужба сервісу у Telegram.

"З травня українці за кілька кліків у "Дії" подають заяву про заміну посвідчення водія. Раніше по новий документ потрібно було йти в сервісний центр МВС. Тепер послуга стане ще зручнішою - пластикове посвідчення можна буде отримати кур'єром на будь-яку адресу чи у відділення "Укрпошти". Без поїздок і заторів", - пояснили в "Дії".

Аби долучитись до бета-тесту, потрібно мати в "Дії":

* водійське, що потребує заміни

* ID-картку або закордонний паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання

* податковий номер (РНОКПП).

"Послуга корисна для водіїв, які втратили чи пошкодили посвідчення, змінили прізвище, хочуть обміняти пластик на діджитал або закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка", - йдеться у повідомленні.

Долучитись до бета-тесту можна за посиланням.