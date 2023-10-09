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АНАЛІТИКА

Кабмін заборонив затриманим замовляти платний доступ до інтернету у СІЗО

16:56 09.10.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів зупинив дію запущеного у квітні цього року експериментального проєкту з надання платних послуг доступу до інтернету та голосової електронної комунікації особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №1051 від 6 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом визнано такою, що втратила чинність, постанову №402 від 28 квітня про релізацію вказаного експериментального проєкту.

Міністерству юстиції протягом одного місяця доручено подати звіт про його результати.

Як повідомлялося, у квітні Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства юстиції про проведення експериментального проєкту із надання платних послуг доступу до інтернету у СІЗО.

Нагадаємо, у 2020 році за ініціативи Мін'юсту в Україні відкрили перші платні камери у слідчих ізоляторах з підвищеним комфортом утримання ув'язнених. За даними міністерства, у 2021 році платні камери принесли слідчим ізоляторам України 7,82 млн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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