Київська міськрада закликала Кабмін спростити процедуру розгортання модульних укриттів

Київська міська рада звернулася до Кабінету міністрів України за внесенням змін до нормативно-правових актів щодо проєктування, будівництва, встановлення, утримання, експлуатації та обліку швидкомонтованих захисних споруд цивільного захисту модульного типу.

Як зазначив заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, на сьогодні в Києві є потреба у швидкомонтованих захисних спорудах цивільного захисту модульного типу, що не є об'єктами будівництва та можуть бути оперативно встановлені в місцях скупчення людей.

"З огляду на швидкість ворожого балістичного ракетного озброєння та постійну загрозу нових масованих авіаударів, нам необхідно зробити все можливе, щоб мешканці столиці незалежно від місця їхнього перебування могли якнайшвидше дістатися до захисних споруд цивільного захисту. І тут на допомогу приходять модульні укриття, які оперативно можна розміщувати на зупинках громадського транспорту, у зелених зонах та інших місцях. Однак виготовляти та встановлювати такі укриття у прискорений спосіб на сьогодні неможливо, оскільки все повинно відповідати вимогам ДБН, які застаріли та потребують негайного оновлення. Тому Київрада закликає уряд спростити процедуру розгортання швидкомонтованих захисних споруд", - сказав він.

За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 70 депутатів.