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Артур Еш
МВС повернуло на свої онлайн-ресурси послугу зі сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху
14:44 04.10.2023 |
Міністерство внутрішніх справ повернуло на свої офіційні онлайн-ресурси послугу сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих камерами автоматичної фіксації. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Дізнатися факт фіксації порушення та сплатити штраф можна на офіційному сайті МВС та офіційному застосунку "Штрафи ПДР".
Офіційні сервіси МВС дозволяють сплатити вже винесені штрафи та оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміну їхнього статусу.
Також у застосунку є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
У МВС нагадують про знижку в 50% при сплаті штрафу, якщо оплату здійснено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
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