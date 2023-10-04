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Звіт ООН за пів року показав, що в Україні щодня гинули приблизно 6 мирних жителів і 20 діставали поранень
14:32 04.10.2023 |
Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль на презентації нової доповіді про ситуацію з правами людини в Україні повідомила, що з 1 лютого до 31 липня цього року внаслідок бойових дій загинули щонайменше 1028 мирних жителів і були поранені 3593 людини.
"Тобто в середньому щодня гинули майже шість мирних жителів і 20 діставали поранень. Більшість жертв, 86 відсотків, були на території, контрольованій урядом, і, отже, ймовірно, були наслідком атак, здійснених Російською Федерацією", - сказала вона на брифінгу в Києві в середу.
Доповідь також свідчить про те, що зброя вибухової дії з великою площею дії стала причиною понад 90 відсотків жертв. При цьому зафіксовано значну кількість жертв серед цивільного населення внаслідок застосування системи залпового вогню. Касетні боєприпаси також стали причиною жертв серед цивільного населення на території, контрольованій урядом.
Крім того, Белль зазначила, що з початку липня щонайменше 25 російських атак пошкодили або зруйнували інфраструктуру, пов'язану з експортом зерна.
Звіт охоплює період із 1 лютого до 31 липня поточного року. Доповідь і її висновки ґрунтуються на даних, зібраних під час польових місій, відвідувань місць тримання під вартою, а також дистанційного моніторингу окупованої території. Її висновки ґрунтуються на 1226 інтерв'ю з жертвами, свідками, тими, хто вижив, їхніми родичами, адвокатами, представниками уряду, громадянського суспільства та іншими співрозмовниками.
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