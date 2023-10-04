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Радіодиктант єдності перенесений на 27 жовтня
13:26 04.10.2023 |
Традиційний Радіодиктант національної єдності відбудеться на День української писемності та мови, який вперше відзначатиметься 27 жовтня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.
"27 жовтня з 11:00 до 12:00 години Радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо та Радіо Культура, наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу Суспільне Культура, ЮТУБ-каналі Українського Радіо і на Фейсбук-сторінках Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав українців з усіх куточків світу, а також усіх друзів України долучитися до написання диктанту.
"Запрошую долучитися до написання Радіодиктанту. Нехай цьогорічний мовний марафон єдності, який зазвичай охоплював усіх охочих в Україні та з-за кордону, стане наймасовішим. Українська - мова Героїв! Українська - мова нашої Перемоги!", - наголосив Кремінь.
Як повідомлялося, 28 липня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого День української писемності та мови відзначатиметься 27 жовтня, а не 9 листопада, як раніше.
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