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АНАЛІТИКА

Радіодиктант єдності перенесений на 27 жовтня

13:26 04.10.2023 |

Україна

 

Традиційний Радіодиктант національної єдності відбудеться на День української писемності та мови, який вперше відзначатиметься 27 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

"27 жовтня з 11:00 до 12:00 години Радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо та Радіо Культура, наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу Суспільне Культура, ЮТУБ-каналі Українського Радіо і на Фейсбук-сторінках Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав українців з усіх куточків світу, а також усіх друзів України долучитися до написання диктанту.

"Запрошую долучитися до написання Радіодиктанту. Нехай цьогорічний мовний марафон єдності, який зазвичай охоплював усіх охочих в Україні та з-за кордону, стане наймасовішим. Українська - мова Героїв! Українська - мова нашої Перемоги!", - наголосив Кремінь.

Як повідомлялося, 28 липня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого День української писемності та мови відзначатиметься 27 жовтня, а не 9 листопада, як раніше.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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