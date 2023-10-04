Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна приєдналася до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я ВООЗ

09:03 04.10.2023 |

Україна

 

Всесвітня організація охорони здоров'я створює Глобальну мережу цифрових документів охорони здоров'я ВООЗ, яка покликана розширити практики використання цифрових документів у медичній сфері в межах всіх держав, які є її учасницями. Україна також приєднується до цієї мережі.

Відповідне рішення було схвалене урядом, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як нагадали в МОЗ, ще влітку 2021 року Україна стала однією з перших держав, які не є членами ЄС, але приєдналися до Довірчої мережі ЄС, та отримали визнання всіма державами-членами мережі сформованих COVID-сертифікатів. Україна стала однією з перших країн світу, чиї COVID-сертифікати в застосунку "Дія" ЄС офіційно визнав.

Процес перенесення функціонала COVID-сертифікатів з Довірчої мережі ЄС до Глобальної мережі ВООЗ розпочався в червні цього року. Наразі він вже завершується. Тепер головним спільним завданням є забезпечення безперебійного функціонування COVID-сертифікатів вже в рамках нової мережі.

Після приєднання до Глобальної мережі ВООЗ з'являється можливість розширити перелік цифрових медичних документів, що будуть формуватися, як і COVID-сертифікати. Водночас для українців, які мають COVID-сертифікати в "Дії", нічого не зміниться. Ці документи залишаються чинними та функціонують і надалі.

"Навіть попри офіційне завершення пандемії COVID-19 для підтвердження наявного епідеміологічного захисту в світі продовжуватимуть використовувати COVID-сертифікат. І саме для цього Україна приєднується до Глобальної мережі ВООЗ. Українцям, які мають COVID-сертифікати, нічого додатково робити не потрібно - їхні сертифікати є чинними в межах раніше визначених строків. Водночас варто памʼятати, що COVID-19 нікуди не зник, важливо подбати про власне здоровʼя та захистити себе шляхом вчасної вакцинації. Відповідно, буде відбуватися й оновлення строку дії COVID-сертифікатів", - заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6007  0,04 0,11 38,3332  0,00 0,00
EUR 39,7811  0,03 0,09 40,8004  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6000  0,05 0,14 36,6200  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес