Україна приєдналася до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я створює Глобальну мережу цифрових документів охорони здоров'я ВООЗ, яка покликана розширити практики використання цифрових документів у медичній сфері в межах всіх держав, які є її учасницями. Україна також приєднується до цієї мережі.

Відповідне рішення було схвалене урядом, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як нагадали в МОЗ, ще влітку 2021 року Україна стала однією з перших держав, які не є членами ЄС, але приєдналися до Довірчої мережі ЄС, та отримали визнання всіма державами-членами мережі сформованих COVID-сертифікатів. Україна стала однією з перших країн світу, чиї COVID-сертифікати в застосунку "Дія" ЄС офіційно визнав.

Процес перенесення функціонала COVID-сертифікатів з Довірчої мережі ЄС до Глобальної мережі ВООЗ розпочався в червні цього року. Наразі він вже завершується. Тепер головним спільним завданням є забезпечення безперебійного функціонування COVID-сертифікатів вже в рамках нової мережі.

Після приєднання до Глобальної мережі ВООЗ з'являється можливість розширити перелік цифрових медичних документів, що будуть формуватися, як і COVID-сертифікати. Водночас для українців, які мають COVID-сертифікати в "Дії", нічого не зміниться. Ці документи залишаються чинними та функціонують і надалі.

"Навіть попри офіційне завершення пандемії COVID-19 для підтвердження наявного епідеміологічного захисту в світі продовжуватимуть використовувати COVID-сертифікат. І саме для цього Україна приєднується до Глобальної мережі ВООЗ. Українцям, які мають COVID-сертифікати, нічого додатково робити не потрібно - їхні сертифікати є чинними в межах раніше визначених строків. Водночас варто памʼятати, що COVID-19 нікуди не зник, важливо подбати про власне здоровʼя та захистити себе шляхом вчасної вакцинації. Відповідно, буде відбуватися й оновлення строку дії COVID-сертифікатів", - заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.