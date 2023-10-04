Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці під загрозою зриву

Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею, інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею ( так само як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Ситуація насправді дуже серйозна", - наголосив він.

Водночас, як випливає зі слів Кличка, дана заборгованість існує вже два роки.

"Заборгованість, яку держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль, на сьогодні перед Києвом становить 6,8 мільярда гривень. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, Президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися", - зазначив він.

За його словами, місто не спроможне самостійно перекривати такі борги.

"Теплопідприємства працюють із шаленими збитками і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти. Тому в четвер на сесії Київради маємо ухвалити звернення до уряду", - сказав Кличко.