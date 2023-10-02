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Цього року кількість справ про шахрайство сягнула історичного антирекорду
13:25 02.10.2023 |
За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство (стаття 190 ККУ) - це більше, аніж за два попередні роки разом. У 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022-му - 32 086.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що цьогоріч кількість нових проваджень зростає місяць до місяця. Так, якщо на початку року, в середньому, відкрили 6,7 тисячі нових проваджень проти шахраїв, вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць складає 8,2 тисячі.
Утім, попри зростання кількості відкритих проваджень, щороку кількість справ, що доходить до суду, зменшується. Так, за 8 місяців 2023 року до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень.
Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень.
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