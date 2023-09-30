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В Україні створили Державну службу у справах дітей
23:29 29.09.2023 |
Кабмін ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.
Служба реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення.
"Сьогодні ми створили орган, який опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, у т.ч. її права на життя в родині, та якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину", - розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
За словами міністра, сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які страждають від впливу російської агресії. Понад 65 тисяч дітей в Україні - сироти чи позбавлені батьківського піклування. Незалежно від того, де виховуються діти - в рідній, чи прийомній родині, усі вони потребують соціальної підтримки.
Серед ключових завдань новоствореної Державної служби у справах дітей - координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім'ям з дітьми (в тому числі тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім'ям, сім'ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновлювачам.
Служба здійснюватиме моніторинг щодо захисту прав дітей, а також безпосередню взаємодію з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей-громадян України та їх повернення на батьківщину.
Порушення прав дітей Російською Федерацією
Олена Зеленська у червні 2023 року розповіла, що Росія депортувала з України близько 19,5 тисяч дітей. Як помітила перша леді, повертати дітей складно, але завдяки зусиллям омбудсменів і правозахисників вдалося повернути вже 371 дитину.
Росіяни викрадали українських дітей з окупованих територій України під приводом евакуації. За це, 17 березня 2023 року Міжнародний суд з прав людини видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Белової.
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