Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні створили Державну службу у справах дітей

23:29 29.09.2023 |

Україна

 

Кабмін ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

Служба реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення.

"Сьогодні ми створили орган, який опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, у т.ч. її права на життя в родині, та якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину", - розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За словами міністра, сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які страждають від впливу російської агресії. Понад 65 тисяч дітей в Україні - сироти чи позбавлені батьківського піклування. Незалежно від того, де виховуються діти - в рідній, чи прийомній родині, усі вони потребують соціальної підтримки.

Серед ключових завдань новоствореної Державної служби у справах дітей - координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім'ям з дітьми (в тому числі тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім'ям, сім'ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновлювачам.

Служба здійснюватиме моніторинг щодо захисту прав дітей, а також безпосередню взаємодію з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей-громадян України та їх повернення на батьківщину.

Порушення прав дітей Російською Федерацією

Олена Зеленська у червні 2023 року розповіла, що Росія депортувала з України близько 19,5 тисяч дітей. Як помітила перша леді, повертати дітей складно, але завдяки зусиллям омбудсменів і правозахисників вдалося повернути вже 371 дитину.

Росіяни викрадали українських дітей з окупованих територій України під приводом евакуації. За це, 17 березня 2023 року Міжнародний суд з прав людини видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Белової.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7408
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4892  0,07 0,18 38,2072  0,06 0,16
EUR 39,8340  0,06 0,16 40,8376  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес