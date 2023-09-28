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Асистент сім'ї. В Україні з'явилася нова соцпрофесія
09:56 28.09.2023 |
Сім'ї в Україні можуть отримати соціального "асистента". Він допомагатиме родинам, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Заступниця міністра соцполітики Уляна Токарєва пояснила, що соціальною послугою "асистент сім'ї" скористалися вже 264 українські родини. За її словами, послуга знаходиться на етапі "пілоту", її протягом останніх кількох місяців тестують.
Токарєва зазначила, що мета послуги - допомогти батькам відновити свою здатність дбати про дітей і відповідати на їхні потреби.
"Йдеться про вирішення найрізноманітніших потреб. Наприклад, в якийсь момент батьки не можуть працювати, бо дитині необхідний особливий догляд. Завдання соціального працівника - сформувати навколо родини коло фахівців з абсолютно різних сфер. Якщо дитині потрібна реабілітація - зі сфери охорони здоров'я. Якщо, приміром, інклюзивне навчання, то зі сфери освіти", - сказала заступниця міністра.
Соціальний працівник чи працівниця спільно з родиною працює над вирішенням проблем, перебуває на постійному зв'язку, проводить регулярні зустрічі - не рідше разу на два тижні.
Послуга була створена з врахуванням іноземного досвіду, зокрема у Польщі та Литви такі соціальні працівники також називаються "асистентом родини".
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