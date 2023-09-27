Екстрені служби у Київській області тепер працюють за одним номером телефону

Телефонна служба 112 повноцінно запрацювала в Київській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами міністра, телефонний номер 112 - це тепер "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися в надзвичайній ситуації, використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 і 104, даючи змогу не гаяти час на те, щоб телефонувати в кожну службу окремо.

"Упровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України", - зазначив міністр.

За його словами, також на лінію можуть звернутися люди з порушенням слуху або мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

"Не збавляємо темпів і продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України", - підсумував глава МВС.