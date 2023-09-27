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АНАЛІТИКА

Екстрені служби у Київській області тепер працюють за одним номером телефону

17:02 27.09.2023 |

Україна

Екстрені служби у Київській області тепер працюють за одним номером телефону

 

Телефонна служба 112 повноцінно запрацювала в Київській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами міністра, телефонний номер 112 - це тепер "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися в надзвичайній ситуації, використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 і 104, даючи змогу не гаяти час на те, щоб телефонувати в кожну службу окремо.

"Упровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України", - зазначив міністр.

За його словами, також на лінію можуть звернутися люди з порушенням слуху або мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

"Не збавляємо темпів і продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України", - підсумував глава МВС.
За матеріалами: Економічна правда
 

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