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Єдиний реєстр зброї: за чотири місяці видано понад 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю
10:42 27.09.2023 |
Майже 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю було видано онлайн у новоствореному електронному Єдиному реєстрі вогнепальної зброї упродовж чотирьох місяців.
Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", наразі у сервісі схвалюється переважна більшість заявок - 87% від загальної кількості.
Від середини червня, коли стартувала робота реєстру, було подано 57 272 заяви. Переважна більшість з них - 49 977 клопотань - було схвалено.
Зазначається, що переважна більшість користувачів авторизувалась та подавала заявки на сайті - понад 30 тисяч громадян. Ще 9 077 осіб спробували отримати дозвіл на носіння вогнепальної зброї у чатботі.
Як відомо, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.
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