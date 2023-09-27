Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єдиний реєстр зброї: за чотири місяці видано понад 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю

10:42 27.09.2023 |

Україна

 

Майже 50 тисяч дозволів на вогнепальну зброю було видано онлайн у новоствореному електронному Єдиному реєстрі вогнепальної зброї упродовж чотирьох місяців.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", наразі у сервісі схвалюється переважна більшість заявок - 87% від загальної кількості.

Від середини червня, коли стартувала робота реєстру, було подано 57 272 заяви. Переважна більшість з них - 49 977 клопотань - було схвалено.

Зазначається, що переважна більшість користувачів авторизувалась та подавала заявки на сайті - понад 30 тисяч громадян. Ще 9 077 осіб спробували отримати дозвіл на носіння вогнепальної зброї у чатботі.

Як відомо, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7609
  0,1115
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5767  0,06 0,16 38,2985  0,02 0,05
EUR 40,0556  0,23 0,57 41,0026  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес