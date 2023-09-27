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Україна відзначить День захисників і захисниць 1 жовтня й вшанує пам'ять загиблих хвилиною мовчання
09:44 27.09.2023 |
У неділю, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць, усіх, хто воює і хто віддав своє життя заради України та українців.
"Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто б'ється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України", - йдеться в повідомленні на офіційному телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського.
"І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією", - наголошується в повідомленні.
"9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність пам'яті про наших полеглих захисників і захисниць", - ідеться в повідомленні.
День захисників і захисниць України - державне свято України, яке відзначають у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Встановлено 14 жовтня 2014 року президентським указом. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено на 1 жовтня.
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