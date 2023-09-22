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АНАЛІТИКА

Назву «Росія» можна писати з малої літери - мовна комісія

13:13 22.09.2023 |

Україна

 

Національна комісія зі стандартів державної мови дозволила писати назви Росії з маленької літери в неофіційних текстах.

"Написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру", - йдеться в повідомленні від 21 вересня.

Зазначається, що ухвалюючи рішення, комісія врахувала позицію Інституту української мови та Інституту мовознавства імені О. Потебні Національної академії наук (НАН) України, а також зважала на "героїчну боротьбу українського народу за незалежність української держави" та взяла до уваги "звернення в соціальних мережах віцепрем'єр-міністерки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук".

Верещук публічно звернулася до комісії після дискусій щодо наказу міністерства освіти та науки України.

Міністр освіти - "тільки за" нове написання в школах

У соціальних мережах звернули увагу, що міносвіти пише в документах назву Росії з великої літери. Міністр Оксен Лісовий пояснив це так: "Правопис "рф" з великої літери - помилка, але вимога нормопроєктування", без дотримання якої міністерство юстиції не реєструвало б накази міносвіти. Водночас він сказав, що "тільки за", якщо "в Україні діти писатимуть з маленької: у шкільних творах, наприклад, або десь на уроках географії".

Після цього Верещук заявила, що національна комісія зі стандартів державної мови вже давно мала би офіційно запропонувати відповідні зміни до правопису та закликала її "не гаяти час і формалізувати те, що і так роблять всі українці".

З початком повномасштабної війни Росії проти України значна частина українських політиків, посадовців, державних органів і ЗМІ вживають у повідомленнях на своїх сайтах і в соціальних мережах зневажливу форму написання назв РФ чи імен російських державних діячів, пишучи їх з малої літери, попри те, що за правописом - це помилка.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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