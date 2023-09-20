У Києві запустили чат-бот для оформлення поїздок у соціальному таксі

У Києві запустили чат-бот для оформлення поїздок в інклюзивному таксі.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

Наразі бот працює у тестовому режимі.

"Постійно працюємо над оптимізацією роботи інклюзивного таксі та дбаємо про комфорт пасажирів. Для зручності оформлення поїздок запускаємо чат-бот у тестовому режимі, де можна буде оперативно створити та скасувати поїздку, залишити відгук, отримати відповіді на найпоширеніші питання", - зазначила заступниця голови КМДА.

Скористатися послугою інклюзивного таксі та отримати додаткову інформацію можна через чат-бот у Telegram за посиланням.

Хонда також розповіла, що щомісяця кількість осіб, яких перевозить соціальне таксі, збільшується. Зокрема, кількість тих, хто потребує перевезення, збільшилася до 300 людей. Уже випущено на маршрути 12 спеціалізованих автомобілів.