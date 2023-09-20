Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві запустили чат-бот для оформлення поїздок у соціальному таксі

17:52 20.09.2023 |

Україна

 

У Києві запустили чат-бот для оформлення поїздок в інклюзивному таксі.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

Наразі бот працює у тестовому режимі.

"Постійно працюємо над оптимізацією роботи інклюзивного таксі та дбаємо про комфорт пасажирів. Для зручності оформлення поїздок запускаємо чат-бот у тестовому режимі, де можна буде оперативно створити та скасувати поїздку, залишити відгук, отримати відповіді на найпоширеніші питання", - зазначила заступниця голови КМДА.

Скористатися послугою інклюзивного таксі та отримати додаткову інформацію можна через чат-бот у Telegram за посиланням.

Хонда також розповіла, що щомісяця кількість осіб, яких перевозить соціальне таксі, збільшується. Зокрема, кількість тих, хто потребує перевезення, збільшилася до 300 людей. Уже випущено на маршрути 12 спеціалізованих автомобілів.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1394
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8248  0,02 0,05 38,6196  0,09 0,22
EUR 40,5920  0,01 0,01 41,5256  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес