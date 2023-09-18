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Кабмін затвердив список речей, які не можна пересилати поштою. Серед них їжа, гроші та деякі документи
09:19 18.09.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №958 уряду.
Україною заборонено відправляти:
* вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю, патрони, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;
* наркотики;
* токсичні та радіоактивні речовини: ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
* тварин та отруйні рослини;
* національну та іноземну валюту;
* їжу, строк придатності яких не перевищує 10 днів;
* алкоголь з вмістом спирту понад 8,5%
* тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, на яких відсутні марки акцизного податку;
* технічні засоби негласного отримання інформації;
* біологічні агенти: мікроорганізми, віруси, біологічні токсини тощо
У міжнародних посилках заборонено відправляти:
* вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю, патрони, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;
* наркотики та психотропи
* дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;
* технічні засоби негласного отримання інформації;
* радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування на території України
* біологічні агенти, токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
Такі посилки будуть відправлятися відправникам назад. Якщо ж це посилки, які порушують закон України, про них будуть повідомляти у поліцію.
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