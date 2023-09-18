Кабмін затвердив список речей, які не можна пересилати поштою. Серед них їжа, гроші та деякі документи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №958 уряду.

Україною заборонено відправляти:

* вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю, патрони, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;

* наркотики;

* токсичні та радіоактивні речовини: ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

* тварин та отруйні рослини;

* національну та іноземну валюту;

* їжу, строк придатності яких не перевищує 10 днів;

* алкоголь з вмістом спирту понад 8,5%

* тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, на яких відсутні марки акцизного податку;

* технічні засоби негласного отримання інформації;

* біологічні агенти: мікроорганізми, віруси, біологічні токсини тощо

У міжнародних посилках заборонено відправляти:

* вогнепальну зброю усіх видів, холодну зброю, патрони, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;

* наркотики та психотропи

* дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу;

* технічні засоби негласного отримання інформації;

* радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування на території України

* біологічні агенти, токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

Такі посилки будуть відправлятися відправникам назад. Якщо ж це посилки, які порушують закон України, про них будуть повідомляти у поліцію.