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АНАЛІТИКА

В Україні ввели перевірку іноземців під час оформлення посвідок на проживання

18:15 12.09.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів запровадив перевірку іноземців за місцем проживання під час оформлення їм посвідок на постійне або тимчасове проживання в Україні.

"Внесено зміни до ряду постанов Кабміну в звʼязку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції", - повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, викладено в новій редакції Порядок продовження строку перебування та тимчасового проживання або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Також запроваджено при оформлені посвідок на постійне або тимчасове проживання в Україні перевірку заявників за місцем проживання, враховано можливу належність заявників одночасно до кількох громадянств, з метою посилення контролю за громадянами РФ, які намагаються мати кілька громадянств.

Окрім того, врегульовано документальне оформлення статусу особи без громадянства особам, які тривалий час постійно проживають на території України на підставі посвідок на постійне проживання, проте не мають документів, що підтверджують такий статус.

Дозволено подавати іноземцям та особам без громадянства документи для обміну посвідки на тимчасове проживання на території України у строк не пізніше останнього дня строку її дії (на сьогодні - не пізніше ніж за 15 робочих днів).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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