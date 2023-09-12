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В Україні школярі можуть отримати ноутбук безкоштовно
16:22 12.09.2023 |
Для того, щоб отримати ноутбук безкоштовно, батьки повинні подати відповідну заяву до школи, де навчається дитина. Зокрема, насамперед технікою буде забезпечено малозахищені категорії дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН України.
"Нині багато дітей залишаються не тільки без доступу до якісної освіти, але й без можливості дізнатися нову і цікаву інформацію або просто поспілкуватися з друзями. Девайси для дитини - це не лише про підʼєднання до уроків", - зазначають у міністерстві.
Зокрема, як зазначається, 2022-2023 навчального року 1,5 млн дітей училися онлайн, а у багатьох містах освітній процес відбувався в змішаному форматі.
"За нашими даними, 516 тисяч дітей із найвразливіших категорій та 82 тисячі вчителів потребують ноутбуки або планшети для доступу до навчання", - констатують в МОН, додаючи, що до кінця року в школи передадуть 40 тисяч ноутбуків, при цьому вже передано 35192 гаджетів.
Що потрібно для того, щоб отримати ноут?
Щоб "зафіксувати потребу" дитини у ноутбуці, батьки повинні написати відповідну заяву до навчального закладу, де навчається дитина.
"Важливо тримати зв'язок саме зі своїм навчальним закладом, бо він вирішує, хто саме отримає комп'ютерну техніку після того, як вона потрапить до школи. Міносвіти не вирішує, хто саме отримає гаджет, і не може впливати на це рішення", - пояснюють у МОН.
Хто має право на першочергове отримання гаджета?
В першу чергу девайсами мають бути забезпечені наступні категорії школярів:
* малозабезпечені або багатодітні сім'ї;
* внутрішньо переміщених дітей;
* дітей із особливими освітніми потребами;
* дітей з інвалідністю;
* дітей, які позбавлені батьківського піклування.
Які області отримають ноутбуки?
В пріоритеті ті області, в яких переважає дистанційна освіта. А саме:
* Чернігівська;
* Сумська;
* Харківська;
* Луганська;
* Донецька;
* Дніпропетровська;
* Запорізька;
* Миколаївська;
* Херсонська;
* Одеська.
"Девайси розподіляють пропорційно між цими областями України. У жлдної х них немає пріоритету одна над одною", - зазначають в МОН.
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