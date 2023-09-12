З 20 вересня в Київ перестануть впускати великогабаритний транспорт шість годин на добу

Рада оборони Києва ухвалила рішення обмежити з 20 вересня обмежити в'їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Обмеження діятиме вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

"Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту - до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва окрему увагу приділили розв'язанню питання розвантаженості автомобільних доріг міста", - йдеться в повідомленні.

Обмеження будуть встановлені на в'їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва, повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

"Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в'їзду в години пік існувала в Києві й раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення", - зазначив Попко.