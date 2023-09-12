Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З 20 вересня в Київ перестануть впускати великогабаритний транспорт шість годин на добу

11:42 12.09.2023 |

Україна

 

Рада оборони Києва ухвалила рішення обмежити з 20 вересня обмежити в'їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Обмеження діятиме вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

"Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту - до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва окрему увагу приділили розв'язанню питання розвантаженості автомобільних доріг міста", - йдеться в повідомленні.

Обмеження будуть встановлені на в'їздах до столиці. Контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва, повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

"Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в'їзду в години пік існувала в Києві й раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення", - зазначив Попко.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1906
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3985  0,03 0,09 38,1489  0,02 0,06
EUR 40,2296  0,06 0,14 41,2163  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес