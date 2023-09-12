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АНАЛІТИКА

Війна в Україні забрала життя 9,61 тис. цивільних, ще 17,54 тис. поранено - ООН

09:24 12.09.2023 |

Україна

 

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 10 вересня 2023 року становили 27 149 осіб (станом на 27 серпня - 26 717), зокрема 9 614 загиблих (9 511), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4 461 чоловік, 2 672 жінки, 289 хлопчиків і 236 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1 927 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 17 535 поранених 516 хлопчиків і 378 дівчинка, а також 286 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 27 серпня загинуло п'ятеро дітей і ще 14 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, за 10 днів вересня ООН зафіксувала смерті 55 цивільних.

У серпні кількість нових смертей у звітах знизилася до 147 зі 161 у липні, 186 - у червні, 174 - у травні, 182 - у квітні, 181 - у березні, 144 - у лютому. Найсмертоноснішим місяцем, як вказує ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - щонайменше 4 168 загиблих. У квітні 2022 року, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 823, у травні - до 550, у червні - до 429 і в липні - до 386. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 375 осіб, у серпні минулого року - 340, у вересні - 408, у жовтні - 310, у листопаді - 188, у грудні - 206 і в січні цього року - 201.

Кількість поранених за 10 днів вересня становила 237 порівняно з 565 у серпні, 688 - у липні, 679 - у червні, 685 - у травні, 492 - у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 538 - у січні цього року, 617 - у грудні та 541 - у листопаді минулого року. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 983 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 921. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1 131, червень - 1 109, травень - 1 139, квітень - 1 896, березень - 3 001. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 469 осіб.

УВКПЛ ООН уточнює, що від початку вересня від зброї вибухової дії було зафіксовано загибель 54 осіб і ще 170 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни помер один і було поранено 16 осіб (6%).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, за перші 10 днів вересня припало 79% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити тільки на випадки після 27 серпня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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