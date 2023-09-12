Війна в Україні забрала життя 9,61 тис. цивільних, ще 17,54 тис. поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 10 вересня 2023 року становили 27 149 осіб (станом на 27 серпня - 26 717), зокрема 9 614 загиблих (9 511), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4 461 чоловік, 2 672 жінки, 289 хлопчиків і 236 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1 927 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 17 535 поранених 516 хлопчиків і 378 дівчинка, а також 286 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 27 серпня загинуло п'ятеро дітей і ще 14 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня 2022 року воно стало щотижневим, а з кінця травня 2023 року - за кожні два тижні. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, за 10 днів вересня ООН зафіксувала смерті 55 цивільних.

У серпні кількість нових смертей у звітах знизилася до 147 зі 161 у липні, 186 - у червні, 174 - у травні, 182 - у квітні, 181 - у березні, 144 - у лютому. Найсмертоноснішим місяцем, як вказує ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - щонайменше 4 168 загиблих. У квітні 2022 року, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 823, у травні - до 550, у червні - до 429 і в липні - до 386. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 375 осіб, у серпні минулого року - 340, у вересні - 408, у жовтні - 310, у листопаді - 188, у грудні - 206 і в січні цього року - 201.

Кількість поранених за 10 днів вересня становила 237 порівняно з 565 у серпні, 688 - у липні, 679 - у червні, 685 - у травні, 492 - у квітні, 592 - у березні, 457 - у лютому, 538 - у січні цього року, 617 - у грудні та 541 - у листопаді минулого року. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 983 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 921. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1 131, червень - 1 109, травень - 1 139, квітень - 1 896, березень - 3 001. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 469 осіб.

УВКПЛ ООН уточнює, що від початку вересня від зброї вибухової дії було зафіксовано загибель 54 осіб і ще 170 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни помер один і було поранено 16 осіб (6%).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, за перші 10 днів вересня припало 79% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід відносити тільки на випадки після 27 серпня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.