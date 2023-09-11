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Держстат почне проводити офіційні соціологічні опитування онлайн
20:17 11.09.2023 |
Державна служба статистики (Держстат) вперше проведе опитування про зайнятість та безробіття українців уперше в онлайн-форматі.
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує пресслужба Мінцифри.
"Разом з командою напрацювали концепцію, яким має бути Держстат. Це якісні та актуальні дані, які збирають, обробляють і поширюють у режимі реального часу. Один з етапів трансформації Державної служби статистики - упровадження онлайн-опитувань. Вони значно економлять час та бюджетні кошти порівняно з традиційним збором статистичних даних", - зазначив Федоров.
Він нагадав, що раніше збір статистичних даних про населення проводився шляхом особистого анкетування українців за місцем проживання.
Натомість цифровізація Держстату і впровадження онлайн-опитувань має спростити збір статистичних даних, пришвидшити обробку та поширення інформації, а також зекономити бюджетні кошти.
Для участі в онлайн-опитуванні потрібно мати смартфон або компʼютер, застосунок "Дія" або BankID. У них також зможуть взяти українські біженці за кордоном.
Перше онлайн-опитування Держстату стосується зайнятості та безробіття українців. Взяти участь в онлайн-опитуванні щодо зайнятості та безробіття населення можуть люди віком від 15 років, які можуть авторизуватися на порталі опитувань через ID.GOV.UA (через "Дія.Підпис" або BankID).
За даними Держстату, у 2021 році понад 900 фахівців з інтерв'ювання проводили опитування домогосподарств за місцем їх постійного проживання. Загалом було опитано 122 800 домогосподарств. У 2022 році опитування не проводилися.
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