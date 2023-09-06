У «Дії» тепер можна шерити студентські квитки

Тепер студенти зможуть через "Дію" надсилати копію студентського за кілька кліків, а компанії й установи - отримувати копії за секунди.

Про це йдеться в повідомленні "Дії".

"Це знадобиться, щоб отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах і ще багато чого. Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви", - сказано в повідомленні.

Українські бізнеси своєю чергою можуть налаштувати інтеграцію з "Дією", щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн.



