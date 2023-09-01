Кафе та ресторани у Києві будуть працювати довше

У Києві продовжили час роботи закладів громадського харчування на одну годину. Відтепер вони працюватимуть до 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Він повідомив, що рішення щодо продовження роботи закладів ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно набрало чинності сьогодні, 1 вересня.

Зазначимо, що представники Національної ресторанної асоціації України зверталися з таким проханням до міської влади, оскільки рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в Києві розпочиналася о 23:00. Наразі вона триває з 00:00.

Так, підприємці під час зустрічі з міською владою обгрунтовували доцільність такого рішення. Вони наголосили, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у Києві, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Комендантська година в Києві

Нагадаємо, що комендантська година у столиці триває із 00:00 до 05:00.

Під час неї заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.