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В Україні запрацював проект ООН із доплат пенсіонерам
16:24 31.08.2023 |
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Доплати на картки вже отримали близько 260 тис. пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.
Хто може отримати доплати
У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3000 гривень і не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для ВПО чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.
Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати - 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.
Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.
Станом на зараз програма націлена приблизно на 260 тисяч пенсіонерів, і кожен пенсіонер буде отримувати платежі щонайменше чотири місяці поспіль. Загальна сума, яку ВПП надає пенсіонерам цього місяця - приблизно 115 млн гривень.
За даними прес-служби Мінсоцполітики, 30 серпня доплати отримали на картки близько 260 тис. пенсіонерів.
Фінансування програми
Наразі програма фінансується Європейським Союзом із додатковими внесками Норвегії, Швеції та приватних донорів.
Європейський Союз є одним із головних партнерів Всесвітньої продовольчої програми України з надання допомоги готівкою та продуктами харчування. Минулого місяця ЄС пожертвував ВПП додаткові 6,4 млн євро для підтримки грошової допомоги незахищеним українцям. Загалом з березня 2022 року ЄС перерахував ВПП понад 25 млн євро і для грошової допомоги, і для надання продуктів українцям, які проживають у прифронтових регіонах або поблизу них.
ВПП пріоритезує використання грошової допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни. З квітня 2022 року ВПП надала близько 500 млн доларів для 3 млн українців.
Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.
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