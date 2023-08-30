Населення має право цілодобового доступу до укриттів у навчальних закладах Києва - Кличко

За словами Стівена Кінга, навіть люди-письменники повинні стати читачами, якщо вони сподіваються писати добре. Завантажуючи роботи інших у комп'ютери або, як він сказав, у «цифрові блендери», можна навчити ШІ створювати кращі витвори мистецтва.