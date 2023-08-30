Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Населення має право цілодобового доступу до укриттів у навчальних закладах Києва - Кличко

13:04 30.08.2023 |

Україна

 

Рада оборони Києва ухвалила рішення, що населення повинно мати цілодобовий доступ до укриттів у навчальних закладах столиці, повідомляє мер Віталій Кличко.

"Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7903
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3455  0,14 0,38 38,1145  0,19 0,49
EUR 40,5345  0,10 0,24 41,5541  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес