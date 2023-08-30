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Населення має право цілодобового доступу до укриттів у навчальних закладах Києва - Кличко
13:04 30.08.2023 |
Рада оборони Києва ухвалила рішення, що населення повинно мати цілодобовий доступ до укриттів у навчальних закладах столиці, повідомляє мер Віталій Кличко.
"Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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