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АНАЛІТИКА

В Україні почали судити водіїв самокатів за порушення правил дорожнього руху

10:51 30.08.2023 |

Україна

 


В Україні почали направляти до суду справи самокатників за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Із 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте наразі держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів.

За останні чотири роки щонайменше четверо водіїв електросамокатів були притягнуті до карної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК України). В усіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до двох років з умовним терміном.

Найчастіше вони отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів.

Один рік умовно було присуджено вінничанину, який у квітні 2022 року на орендованому самокаті травмував жінку, що переходила велосипедну доріжку та тротуар. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а винуватцю ДТП присудили відшкодувати жінці вартість лікування (понад 108 тис. грн) та більш як 50 тис. грн моральної шкоди. Від більш серйозних наслідків порушника фактично врятував його вік - на момент аварії він ще був неповнолітнім.

Здебільшого ДТП за участі водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення. У судовому реєстрі аналітики виявили 76 таких справ.

Кількість справ щодо ДТП з самокатниками

Кримінальні45.0%
Адміністративні7695.0%

Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.

Як відомо, змінами до закону "Про автомобільний транспорт" користувачів електросамокатів, моноколес та інших видів транспорту з електродвигунами офіційно визнали водіями, прирівняли їх до інших учасників дорожнього руху та зобов'язали дотримуватися ПДР. Тож з весни поточного року "самокатники" повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивальними елементами та пасивними засобами безпеки (шоломами) тощо. При цьому, їм було заборонено їздити тротуарами та пішохідними доріжками.

Нововведення були, зокрема, спрямовані на врегулювання відповідальності "самокатників", адже раніше жодної згадки про ці види транспорту в українському законодавстві не було. Разом з тим, держава досі офіційно не затвердила спеціальні правила дорожнього руху для електросамокатів, хоча це і передбачалося при затвердженні змін до Закону України "Про автомобільний транспорт", наголошують експерти.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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