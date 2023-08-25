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АНАЛІТИКА

Е-протокол обов'язкового технічного контролю — став реальністю

14:03 25.08.2023 |

Україна

 

В Україні запровадять відеофіксацію під час технічного контролю транспортного засобу, що унеможливить його фіктивне проходження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервіс центр МВС.

В Україні розробили інструменти для більш дієвого контролю за комерційними, пасажирськими та вантажними перевізниками, які надають послуги з автомобільного перевезення людей або вантажів та мають проходити обов'язковий технічний контроль транспортних засобів.

Що змінилося?

Тепер під час перевірки транспортного засобу суб'єктами господарювання, що проводять його технічний контроль буде проводитися не лише фотофіксація процесу, а й відеофіксація.

За допомогою відеозйомки збуде фіксуватися увесь процес перевірки конструкції та технічного контролю транспортного засобу, що унеможливить фіктивне проходження техконтролю та підробку протоколу.

Відеофіксація процесу перевірки машини почне функціонувати через 6 місяців після припинення чи скасування дії воєнного стану.

Зазначається, що електронний протокол обов'язкового технічного контролю містить всю необхідну інформацію про проходження технічного контролю, включаючи дату, час і результати перевірки. Електронна копія протоколу є дійсним документом, який засвідчує позитивні результати перевірки відповідності автомобіля вимогам безпеки та технічного стану.

Так, пункти технічного контролю зберігають усі документи, фото- і відеоматеріали процесу перевірки транспортного засобу протягом строку дії протоколу обов'язкового техконтролю. Протокол, який містить неповну та/або недостовірну інформацію вважається недійсним.

Техогляд авто

Обов'язковий технічний контроль передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме:

* системи гальмового і рульового керування,
* зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс,
* світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності),
* інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Також здійснюється звірка ідентифікаційних номерів і номерних знаків автомобіля з даними реєстраційних документів та встановлюється відповідність комплектності транспортного засобу.

Нагадаємо, в Україні зробили обов'язковим технічний огляд транспортних засобів з 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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