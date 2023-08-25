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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив порядок обміну меддокументами військовослужбовців між закладами охорони здоров'я, в/ч і ТЦК

11:39 25.08.2023 |

Україна

 

Кабінет Міністрів України затвердив порядок здійснення в особливий період обміну медичними документами військовослужбовців між закладами охорони здоров'я, в яких військовослужбовці перебували на лікуванні, військовими частинами й територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Згідно з постановою уряду №901 від 23 серпня, для обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров'я й ТЦК використовують системи електронного документообігу Міністерства оборони, Збройних сил, інших військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями. Реєстрація осіб, уповноважених закладом охорони здоров'я для роботи в системі електронного документообігу, відбувається власником такої системи на підставі звернення керівника закладу.

Заклади охорони здоров'я, військові частини, ТЦК здійснюють обмін такими документами в електронній формі: іменного списку військовослужбовців, які надійшли на стаціонарне лікування (обстеження); постанови військово-лікарської комісії, оформленої у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки; довідки про обставини травми; витягу з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я; рапорту військовослужбовця про надання йому відпустки для лікування у зв'язку із хворобою, відпустки для лікування та оздоровлення, а також витягу з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я; рапорту військовослужбовця про надання йому відпустки для лікування.

"У разі необхідності заклади охорони здоров'я, військові частини, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть обмінюватися іншими документами", - наголошують у постанові.

ТЦК протягом одного дня розглядає отримані від закладу охорони здоров'я або військовослужбовця документи і за результатами розгляду в разі потреби надсилає їх через систему електронного документообігу до військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу, для надання йому відповідної відпустки, звільнення з військової служби, взяття на військовий облік (або зняття з нього). "Документи можуть надсилати в паперовій формі до військової частини за відсутності технічної можливості в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в постанові.

Крім того, у разі, коли військовослужбовець прибув до зазначеного в рапорті ТЦК, перш ніж військова частина надіслала необхідні документи, військовослужбовця зараховують на відповідний облік, а військову частину, в якій проходить службу військовослужбовець, невідкладно інформують про його прибуття та необхідність надання відповідних документів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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