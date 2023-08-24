Фінансові новини
- |
- 24.08.23
- |
- 09:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць
У День Державного прапора України засновник Spacebit, народжений в Україні, Павло Танасюк, підтвердив свій намір відправити національний прапор України та детальну карту країни на Місяць.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба його компанії.
Початково запланована на 2022 рік ця частина британської місячної місії була перенесена на IV квартал 2023 року через підготовчі роботи United Launch Alliance (ULA).
«Відправляючи прапор та карту України на Місяць, я бажаю вшанувати незламний дух моєї рідної землі. Ця місія, як i прапор - символ віри українського народу у своє майбутнє, незалежно від зовнішніх викликів», - заявив Танасюк.
Зазначається, що відкладення місії через ретельну підготовку ULA підкреслює зобов'язання до успіху та безпеки цього завдання. «Співпрацюючи з провідними компаніями у галузі - Astrobotic для доставки на Місяць та ULA для запуску - зазначена місія впевнено направляється на шлях до її реалізації», - ідеться в повідомленні.
Виробництво пластини, де розташовані прапор та мапа України, було здійснено одним із заводів Укроборонпром в Києвi. Вона зроблена з алюмінію, покрита золотом. Прапор розфарбований фарбами на основі титану. За технологією виготовлення прапор та мапу України можна порівняти з золотою пластиною «Вояджера».
«Ця ініціатива Танасюка, що поєднує можливості його британського проєкту і дань поваги до своєї рідної країни, демонструє наскільки глибокі корені можуть з'єднувати нас, незважаючи на відстані космосу. Коли ці символи України знайдуть своє місце на поверхні Місяця, вони стануть вічними символами національної гордості, спадщини та невмирущого духу людських прагнень на мільйони років», - сказано в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада замінила арешт на пробаційний нагляд
|Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
|МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць
|Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
|Реєстрація нерухомості в «Дії»: послугу запустили ще в двох областях
|У Києві оновили інтерактивну мапу укриттів
|Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті у Києві до закінчення воєнного стану не буде - влада
|У Києві хочуть підняти ціну за проїзд по місту до 30 гривень
Бізнес
|Hyundai повністю представив новий позашляховик Santa Fe
|Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці
|Mitsubishi представила новий кросовер Xforce
|JPMorgan: біткоїн-майнери інвестують у ШІ для диверсифікації ризиків
|Американський суд постановив, що згенерована штучним інтелектом картина не може бути захищена авторським правом
|Cadillac презентував електричний Escalade IQ із запасом ходу 724 км
|Samsung представила перший повністю безрамковий OLED-дисплей для смартфонів