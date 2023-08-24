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АНАЛІТИКА

Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць

09:25 24.08.2023 |

Україна, Новини IT

Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць

 

У День Державного прапора України засновник Spacebit, народжений в Україні, Павло Танасюк, підтвердив свій намір відправити національний прапор України та детальну карту країни на Місяць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба його компанії.

Початково запланована на 2022 рік ця частина британської місячної місії була перенесена на IV квартал 2023 року через підготовчі роботи United Launch Alliance (ULA).

Засновник британської космічної компанії відправить прапор України на Місяць

 

«Відправляючи прапор та карту України на Місяць, я бажаю вшанувати незламний дух моєї рідної землі. Ця місія, як i прапор - символ віри українського народу у своє майбутнє, незалежно від зовнішніх викликів», - заявив Танасюк.

Зазначається, що відкладення місії через ретельну підготовку ULA підкреслює зобов'язання до успіху та безпеки цього завдання. «Співпрацюючи з провідними компаніями у галузі - Astrobotic для доставки на Місяць та ULA для запуску - зазначена місія впевнено направляється на шлях до її реалізації», - ідеться в повідомленні.

Виробництво пластини, де розташовані прапор та мапа України, було здійснено одним із заводів Укроборонпром в Києвi. Вона зроблена з алюмінію, покрита золотом. Прапор розфарбований фарбами на основі титану. За технологією виготовлення прапор та мапу України можна порівняти з золотою пластиною «Вояджера».

«Ця ініціатива Танасюка, що поєднує можливості його британського проєкту і дань поваги до своєї рідної країни, демонструє наскільки глибокі корені можуть з'єднувати нас, незважаючи на відстані космосу. Коли ці символи України знайдуть своє місце на поверхні Місяця, вони стануть вічними символами національної гордості, спадщини та невмирущого духу людських прагнень на мільйони років», - сказано в повідомленні.
 

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