У Києві оновили інтерактивну мапу укриттів

У Києві оновили інтерактивну мапу з адресами укриттів, якими слід користуватися під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Оновлена мапа укриттів доступна на порталі за посиланням та у застосунку "Київ Цифровий". Щоб подивитися мапу в застосунку, потрібно натиснути "Більше сервісів" та в розділі "Безпека" оберіть відповідний пункт.

Зазначається, що спеціалісти Департаменту муніципальної безпеки спільно з КП ГІОЦ щотижня актуалізують інформацію на цих ресурсах.

При цьому мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яку створили у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися.



