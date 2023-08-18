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АНАЛІТИКА

У Києві оновили інтерактивну мапу укриттів

17:12 18.08.2023 |

Україна

 

У Києві оновили інтерактивну мапу з адресами укриттів, якими слід користуватися під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Оновлена мапа укриттів доступна на порталі за посиланням та у застосунку "Київ Цифровий". Щоб подивитися мапу в застосунку, потрібно натиснути "Більше сервісів" та в розділі "Безпека" оберіть відповідний пункт.

Зазначається, що спеціалісти Департаменту муніципальної безпеки спільно з КП ГІОЦ щотижня актуалізують інформацію на цих ресурсах.

При цьому мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яку створили у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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