Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві хочуть підняти ціну за проїзд по місту до 30 гривень

12:26 17.08.2023 |

Україна

 

Влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт - тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ - 98 FM".

За його словами, реальним завданням є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити тільки після підвищення вартості проїзду.

На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан - замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт.

Як вважає Кандибор, акцент потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих капіталовкладень щодо будівництва контактної мережі.

До того ж завдяки розвитку мережі тролейбусів у Києві покращиться екологія.

"Потрібно з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів", - зазначив чиновник.

"Тролейбус під'їжджає до кінця контактної мережі, опускає пантограф, переїжджає на інший берег, піднімає пантограф і їде далі. За допомогою таких тролейбусів можна буде продовжити маршрути з Києва до Коцюбинського, Броварів, Бучі", - резюмував Кандибор.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9110
  0,0548
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2611  0,18 0,49 37,9639  0,21 0,56
EUR 40,6528  0,01 0,03 41,6278  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес