У Києві хочуть підняти ціну за проїзд по місту до 30 гривень

Влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт - тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ - 98 FM".

За його словами, реальним завданням є заміна маршруток на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити тільки після підвищення вартості проїзду.

На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан - замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт.

Як вважає Кандибор, акцент потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих капіталовкладень щодо будівництва контактної мережі.

До того ж завдяки розвитку мережі тролейбусів у Києві покращиться екологія.

"Потрібно з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів", - зазначив чиновник.

"Тролейбус під'їжджає до кінця контактної мережі, опускає пантограф, переїжджає на інший берег, піднімає пантограф і їде далі. За допомогою таких тролейбусів можна буде продовжити маршрути з Києва до Коцюбинського, Броварів, Бучі", - резюмував Кандибор.