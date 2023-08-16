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АНАЛІТИКА

Більше без Московської та Пушкіна. У Запоріжжі перейменували майже 70 топонімів

09:49 16.08.2023 |

Україна

 

У Запоріжжі перейменували майже 70 топонімів, тепер у місті не буде вулиці Московської та площі Пушкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Позбавляємося від нагадувань про р*сню: в рамках дерусифікації у Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків", - йдеться у повідомленні.

За словами Куртєва, ніщо у нашому місті не має асоціюватися з Росією чи з пережитками радянщини.

"У нас, у українців, у запоріжців, є власна історія, власні неймовірні особистості і власні видатні події", - додав секретар міської ради.

Повний список перейменованих вулиць і провулків можна подивитися в документі.

Декомунізація в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.

В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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