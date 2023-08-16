У Києві запустили можливість сплатити штраф за безквитковий проїзд одразу в транспорті

КП "Київпастранс" запустило функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті.

Як ідеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, в усьому рухомому складі підприємства розміщені інформаційні плакати з реквізитами єдиного розрахункового рахунку для сплати штрафів.

Також для зручності пасажирів на плакатах розміщений QR-код, що дозволяє провести сплату штрафу в кілька кліків на смартфоні.

У графі "Призначення платежу" обов'язково потрібно вказати номер квитанції та провести сплату штрафу в присутності контролера.

КП "Київпастранс" нагадує, що сплата штрафів на будь-які особисті картки заборонена, та закликає своєчасно платити за проїзд.