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У Києві запустили можливість сплатити штраф за безквитковий проїзд одразу в транспорті
23:28 15.08.2023 |
КП "Київпастранс" запустило функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті.
Як ідеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, в усьому рухомому складі підприємства розміщені інформаційні плакати з реквізитами єдиного розрахункового рахунку для сплати штрафів.
Також для зручності пасажирів на плакатах розміщений QR-код, що дозволяє провести сплату штрафу в кілька кліків на смартфоні.
У графі "Призначення платежу" обов'язково потрібно вказати номер квитанції та провести сплату штрафу в присутності контролера.
КП "Київпастранс" нагадує, що сплата штрафів на будь-які особисті картки заборонена, та закликає своєчасно платити за проїзд.
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