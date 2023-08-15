В Україні затвердили нові норми будівництва укриттів. Набувають чинності з 1 листопада

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нові будівельні норми (ДБН) щодо споруд цивільного захисту. Вони набувають чинності з 1 листопада 2023 року, повідомила пресслужба міністерства.

Документ встановлює чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту наявних.

Згідно з цими нормами, в житлових і громадських спорудах, зокрема школах, садочках та лікарнях, мають будуватись захисні укриття та споруди подвійного призначення, призначені для захисту населення від небезпек, що можуть виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів.

Затверджений проєкт ДБН передбачає, що всі захисні споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. За неможливості облаштувати пандус, рекомендується застосовувати підіймальні пристрої та механізми.

Також там повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

Під час будівництва нового укриття обов'язковим є облаштування щонайменше одного туалету, який розрахований на людей, що пересуваються в кріслах колісних. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 осіб.

Ознайомитись із проєктом ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту", який затверджено, можна за посиланням.

Протягом місяця нові норми будуть зареєстровані в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, а їхній контрольний примірник буде доступний у вільному безоплатному доступі для використання під час проєктування.

До 1 листопада Мінвідновлення консультуватиме представників будівельного ринку щодо особливостей нових ДБН та їхнього впровадження на практиці.

В Україні з 1 березня набули чинності нові державно-будівельні норми (ДБН) для закладів охорони здоров'я. Зміни стосуються як будівництва нових лікарень, так і реконструкції наявних медзакладів. Норми поширюються на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та в окремих випадках - реставрацію.