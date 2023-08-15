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Аптеки на колесах: МОЗ пояснив, як працюватимуть мобільні аптечні пункти
21:40 14.08.2023 |
В Україні з'являться мобільні аптечні пункти, як працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, у них також продаватимуть лікарські засоби за програмою "Доступні ліки".
Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, наразі лише в 11% сіл України працюють аптечні пункти, там загалом працює 5 700 аптек.
Однак понад 20 000 сіл та селищ досі не мають аптечних пунктів, тому уряд ухвалив постанову, якою дозволив власникам аптек створювати мобільні аптечні пункти.
Такі мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також, на період воєнного стану, мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.
Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби за рецептом та без нього, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним. Такі мобільні аптеки також відпускатимуть лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".
Водночас у мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
У мобільній аптеці має бути водій та не менше одного фармацевтичного працівника, який безпосередньо відпускатиме лікарські засоби. Наявність завідувача не є обов'язковою, на відміну від стаціонарного аптечного пункту.
Автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певного ліцензіата.
Транспортний засіб повинен містити достатню кількість площ для належного зберігання та реалізації лікарських засобів, медичних виробів, розміщення касового апарата, холодильного обладнання. Також обов'язковою вимогою є наявність холодильного обладнання та пристроїв реєстрації і здійснення контролю за температурою і відносною вологістю повітря.
Також авто має бути обладнане місцем для санітарної обробки рук.
Контроль за діяльністю мобільних аптек покладається на Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка вестиме реєстр мобільних аптек та їх маршрути.
В МОЗ зазначили, що міністерство не визначатиме кількість та потребу у мобільних аптечних пунктах. Власники аптек робитимуть це самостійно.
"Міністерство лише надає механізм для здійснення такої торгівлі та закликає аптечні мережі долучитися до ініціативи спрощення доступу населення до лікарських засобів", - додали у міністерстві.
Як повідомлялося, на початку серпня Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.
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