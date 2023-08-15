Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аптеки на колесах: МОЗ пояснив, як працюватимуть мобільні аптечні пункти

21:40 14.08.2023 |

Україна

 

В Україні з'являться мобільні аптечні пункти, як працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, у них також продаватимуть лікарські засоби за програмою "Доступні ліки".

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, наразі лише в 11% сіл України працюють аптечні пункти, там загалом працює 5 700 аптек.

Однак понад 20 000 сіл та селищ досі не мають аптечних пунктів, тому уряд ухвалив постанову, якою дозволив власникам аптек створювати мобільні аптечні пункти.

Такі мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також, на період воєнного стану, мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби за рецептом та без нього, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним. Такі мобільні аптеки також відпускатимуть лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".

Водночас у мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У мобільній аптеці має бути водій та не менше одного фармацевтичного працівника, який безпосередньо відпускатиме лікарські засоби. Наявність завідувача не є обов'язковою, на відміну від стаціонарного аптечного пункту.

Автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певного ліцензіата.

Транспортний засіб повинен містити достатню кількість площ для належного зберігання та реалізації лікарських засобів, медичних виробів, розміщення касового апарата, холодильного обладнання. Також обов'язковою вимогою є наявність холодильного обладнання та пристроїв реєстрації і здійснення контролю за температурою і відносною вологістю повітря.

Також авто має бути обладнане місцем для санітарної обробки рук.

Контроль за діяльністю мобільних аптек покладається на Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка вестиме реєстр мобільних аптек та їх маршрути.

В МОЗ зазначили, що міністерство не визначатиме кількість та потребу у мобільних аптечних пунктах. Власники аптек робитимуть це самостійно.

"Міністерство лише надає механізм для здійснення такої торгівлі та закликає аптечні мережі долучитися до ініціативи спрощення доступу населення до лікарських засобів", - додали у міністерстві.

Як повідомлялося, на початку серпня Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам з роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0060
  0,2085
 0,52

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9562  0,01 0,03 37,6114  0,02 0,05
EUR 40,6069  0,13 0,32 41,5348  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес