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В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров'я
15:43 14.08.2023 |
В Україні почали діяти мінімальні вимоги до облаштування підприємств, установ та організацій знаками безпеки та здоров'я.
Відповідний наказ Мінекономіки, що був ухвалений в березні 2023 року, набрав чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.
Мінімальні вимоги розроблені на основі Директиви Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року.
Знаки безпеки та здоров'я:
застерігають від вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку;
дають вказівки щодо здійснення заходів безпеки;
попереджають про наявність ризику для безпеки працівників.
Мінімальні вимоги визначають обов'язки роботодавців забезпечити встановлення:
* знаків безпеки та здоров'я,
* вказівних знаків,
* знаків на контейнерах і трубопроводах,
* знаків, що позначають місця розташування устаткування для боротьби з пожежею,
* знаків для позначення перешкод, небезпечних місць і шляхів пересування транспортних засобів,
* світлових знаків,
* звукових сигналів,
* знаків вербального спілкування,
* сигналів, що подаються за допомогою рук тощо.
Роботодавці зобов'язані також забезпечувати відповідне навчання працівників та надати їм інструкції, пов'язані зі знаками безпеки. Зокрема, працівників мають бути ознайомлені з описами та значеннями знаків безпеки, особливо знаками, які містять загальні та спеціальні правила дій.
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