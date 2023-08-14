В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров'я

В Україні почали діяти мінімальні вимоги до облаштування підприємств, установ та організацій знаками безпеки та здоров'я.

Відповідний наказ Мінекономіки, що був ухвалений в березні 2023 року, набрав чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Мінімальні вимоги розроблені на основі Директиви Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року.

Знаки безпеки та здоров'я:

застерігають від вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку;

дають вказівки щодо здійснення заходів безпеки;

попереджають про наявність ризику для безпеки працівників.

Мінімальні вимоги визначають обов'язки роботодавців забезпечити встановлення:

* знаків безпеки та здоров'я,

* вказівних знаків,

* знаків на контейнерах і трубопроводах,

* знаків, що позначають місця розташування устаткування для боротьби з пожежею,

* знаків для позначення перешкод, небезпечних місць і шляхів пересування транспортних засобів,

* світлових знаків,

* звукових сигналів,

* знаків вербального спілкування,

* сигналів, що подаються за допомогою рук тощо.

Роботодавці зобов'язані також забезпечувати відповідне навчання працівників та надати їм інструкції, пов'язані зі знаками безпеки. Зокрема, працівників мають бути ознайомлені з описами та значеннями знаків безпеки, особливо знаками, які містять загальні та спеціальні правила дій.