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В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров'я

15:43 14.08.2023 |

Україна

 

В Україні почали діяти мінімальні вимоги до облаштування підприємств, установ та організацій знаками безпеки та здоров'я.

Відповідний наказ Мінекономіки, що був ухвалений в березні 2023 року, набрав чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Мінімальні вимоги розроблені на основі Директиви Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року.

Знаки безпеки та здоров'я:

застерігають від вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку;
дають вказівки щодо здійснення заходів безпеки;
попереджають про наявність ризику для безпеки працівників.

Мінімальні вимоги визначають обов'язки роботодавців забезпечити встановлення:

* знаків безпеки та здоров'я,
* вказівних знаків,
* знаків на контейнерах і трубопроводах,
* знаків, що позначають місця розташування устаткування для боротьби з пожежею,
* знаків для позначення перешкод, небезпечних місць і шляхів пересування транспортних засобів,
* світлових знаків,
* звукових сигналів,
* знаків вербального спілкування,
* сигналів, що подаються за допомогою рук тощо.

Роботодавці зобов'язані також забезпечувати відповідне навчання працівників та надати їм інструкції, пов'язані зі знаками безпеки. Зокрема, працівників мають бути ознайомлені з описами та значеннями знаків безпеки, особливо знаками, які містять загальні та спеціальні правила дій.
За матеріалами: Економічна правда
 

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