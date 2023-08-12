Кабмін дозволив виїздити за кордон чоловікам-родичам загиблих в АТО

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції", - написав Мельничук.

Нагадаємо, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО/ООС) з 2014 року не підлягають мобілізації. 29 липня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким військовозобов'язані, чиї родичі загинули під час повномасштабної війни з РФ, також не можуть бути мобілізовані.