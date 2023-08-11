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АНАЛІТИКА

Уряд погодив експериментальний проєкт виплати пенсій українським біженцям

17:10 11.08.2023 |

Україна

 

Кабінет Міністрів погодив експериментальний проєкт виплати пенсій та допомоги українцям, які через російську агресію тимчасово перебувають за межами України.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі поінформував постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проєкту щодо виплати міжнародним поштовим переказом акціонерним товариством «Укрпошта» пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ", - написав Мельничук.

Уряд також затвердив порядок реалізації цього експериментального проєкту, який передбачає можливість, за бажанням одержувача та на підставі відповідної заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування.

Мельничук зазначив, що можливість отримати пенсію міжнародним поштовим переказом буде доступна у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування (але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проєкту).

Як повідомлялося, упродовж семи місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 265,6 млрд грн, з яких 158,6 млрд грн - на пенсійні виплати.
 

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