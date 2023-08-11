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АНАЛІТИКА

Шмигаль анонсував нову форму навчання у дистанційних школах

16:49 11.08.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у дистанційних школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Запроваджуємо нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це 6-8 годин на тиждень", - сказав Шмигаль.

Решту предметів, за його словами, діти опанують в школах країн, де перебувають.

Робота шкіл в умовах війни

Варто зазначити, що у Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно. Мова йде про регіони, які знаходяться у відносному тилу.

При цьому новий міністр освіти наголосив, що хоче, аби з 1 вересня більшість школярів та студентів повернулися за парти

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 1 вересня в школах України діятимуть три формати навчання. В кожній області свій - в залежності від безпекової ситуації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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