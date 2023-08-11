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АНАЛІТИКА

МВС попередило про зростання вартості держреєстрації транспортних засобів

12:38 11.08.2023 |

Україна

 

Головний сервісний центр МВС про зростання вартості державної реєстрації транспортних засобів у зв'язку з подорожчанням бланкової продукції.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 грн, а тепер буде 405 грн.

"У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нова партія бланкової продукції була отримана за новим тарифом", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що подорожчання стосується лише випадків виготовлення свідоцтва про реєстрацію на фізичному бланку (пластикової картки), вартість отримання е-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не змінилася.

Власник транспортного засобу або його представник за бажанням може відмовитися від традиційного пластикового документа і отримати лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, уточнили в МВС.

Водночас віртуальні документи, які відображаються у застосунку "Дія" та Електронному кабінеті водія, є чинними лише на території України. У разі відмови від традиційного документа за принципом digital first, вартість бланкової продукції не сплачується зовсім.

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

* для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) - 955 грн: послуга - 200 грн, бланк свідоцтва - 405 грн, номерний знак - 350 грн;
* для мототранспорту (із видачею номерного знака) - 727 грн: послуга - 200 грн, бланк свідоцтва - 405 грн, номерний знак - 122 грн;
* для причепів (із видачею номерного знака) - 716 грн: послуга - 200 грн, бланк свідоцтва - 405 грн, номерний знак - 111 грн;
* для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) - 698 грн: послуга - 200 грн, бланк свідоцтва - 405 грн, номерний знак - 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня, наголосили в МВС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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