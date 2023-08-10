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АНАЛІТИКА

На українських дорогах запрацює ще 50 камер фіксації порушень ПДР

11:52 10.08.2023 |

Україна

 

Із 11 серпня на українських автомобільних дорогах запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення РФ і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.

Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня становитиме 215.

Зокрема, вперше камери запрацюють:

Бердичів

* вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська

Кривий Ріг

* Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії
* Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе

Суми

* вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького

Ужгород

* вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка
* вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи

Чернівці

* проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану
* проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні
* вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка
* вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна
* на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об'їзна дорога

Вінницька область

* на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань
* на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Закарпатська область

* на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець
* на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська

Тернопільська область

* на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
* на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець
* на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки

Чернівецька область

* на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець

У Патрульній поліції нагадали, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

Відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:

* більш ніж на 20 км/год - 340 гривень
* більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень

Розташування всіх комлексів можна переглянути за посиланням.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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