На українських дорогах запрацює ще 50 камер фіксації порушень ПДР

Із 11 серпня на українських автомобільних дорогах запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення РФ і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.

Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня становитиме 215.

Зокрема, вперше камери запрацюють:

Бердичів

* вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська

Кривий Ріг

* Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії

* Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе

Суми

* вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького

Ужгород

* вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка

* вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи

Чернівці

* проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану

* проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні

* вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка

* вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна

* на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об'їзна дорога

Вінницька область

* на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань

* на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Закарпатська область

* на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець

* на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська

Тернопільська область

* на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

* на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець

* на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки

Чернівецька область

* на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець

У Патрульній поліції нагадали, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

Відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:

* більш ніж на 20 км/год - 340 гривень

* більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень

Розташування всіх комлексів можна переглянути за посиланням.