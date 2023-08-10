За три роки в Україні викрали 14 200 авто: рейтинг за марками та моделями

За останні три роки в Україні зафіксували понад 14 200 випадків викрадення транспортних засобів. Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів є ВАЗ - 2300 автівок, або 16% від усіх автоугонів, повідомляє Опендатабот.

Ця сама марка очолювала щорічні топи викрадених в Україні автівок, зазначається у дослідженні.

Водночас смаки злодіїв щодо інших марок транспортних засобів упродовж останніх трьох років змінювалися. Так, у 2020-2021 роках попитом серед них користувалися автомобілі Hyundai та Toyota, а у 2022 році - Renault і Volkswagen. Останній бренд разом із Mercedes входить до трійки найпопулярніших серед злодіїв марок.

Щодо моделей, то найчастіше від автовикрадачів страждали власники ВАЗ-2107, 21063 та 21099, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat і Renault Duster. За три роки було викрадено 1034 таких автомобілі, але більша частина з них потрапила у відповідні поліцейські орієнтування торік.

Найчастіше в Україні викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли. На ці транспортні засоби припадає понад 12 200, або 81% угонів. Найбільш "екзотичною" категорією є тракторні причепи - в період з 2020 року викрадено лише 34 одиниці.

Найвищий рівень автозлочинності - у Донецькій (2700 автоугонів за три роки), Луганській та Запорізькій областях (відповідно 1900 і 1500 автокрадіжок).

Найменша кількість викрадень зафіксована на Івано-Франківщині.

Кількість викрадених авто у реєстрі більша за кількість відкритих проваджень, зазначає Опендатабот. У Національної поліції пояснили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ була велика кількість крадіжок авто у підприємств, з організацій, автосалонів тощо. За фактом такої крадіжки відкривали одне кримінальне провадження, а у розшук подавали загальну кількість викрадених автомобілів.