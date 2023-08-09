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Вода на постраждалих від затоплення територіях півдня України самоочищається, але в ґрунті присутні сліди фекального забруднення - Кузін
13:44 09.08.2023 |
Вода на територіях півдня України, які постраждали від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, самоочищається, але в ґрунті присутні сліди фекального забруднення, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Ми бачимо, що вода самоочищується і приходить у відповідну норму. Щодо ґрунтів ми продовжуємо проведення досліджень на токсикологічні показники, але в переважній більшості по населених пунктах ми бачимо перевищення саме за паразитологічними показниками, тобто це ознака фекального забруднення", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.
Кузін наголосив, що фекальне забруднення і паразитарне навантаження на ґрунт у постраждалих від затоплення регіонах не дає змоги вирощувати там овочеві культури.
"Продукти, зібрані з таких ґрунтів або вирощені в приватних домогосподарствах мають бути обов'язково вимиті чистою водою гарантованої якості для того, щоб не було спалаху захворювань", - сказав він.
Водночас Кузін наголосив, що "під впливом сонячного проміння мікроорганізми доволі швидко гинуть у навколишньому середовищі, тож ризики інфікування пилом мінімальні, найбільший ризик - токсичного ураження або алергічного навантаження".
Кузін також повідомив, що заборону на вилов риби "подовжено і пов'язано це з тим, що, на жаль, у воді, особливо річковій, ми дуже часто фіксуємо, що риба містить саме ботулотоксин, що може викликати небезпечне інфекційне захворювання «ботулізм»".
"Ми фіксуємо поки що поодинокі випадки, але це спричинено тим, що сувора заборона почала діяти вже невдовзі після теракту. Така заборона буде ще діяти деякий час", - сказав він.
Кузін також рекомендував "почекати з кавунами, які вирощені в Одеській області".
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