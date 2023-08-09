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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив отримувати водійські права та номери для автомобілів поштою

18:12 08.08.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить отримувати водійські права або номерні знаки для автомобілів засобами поштового зв'язку.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Встановлено, що особа за бажанням та за додаткову плату може отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерні знаки із використанням засобів та обʼєктів призначеного оператора поштового звʼязку шляхом надання послуг поштового звʼязку, у тому числі через курʼєра", - написав Мельничук.

Крім того, у період дії воєнного стану дозволено пересилати в міжнародних поштових відправленнях посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

Для цього уряд передбачив проведення автоматичних перевірок інформації про осіб, необхідної для допуску їх до керування транспортними засобами, у реєстрах та базах даних, доступ до яких має МВС. Перевірка цих даних використовуватиметься для оформлення, персоналізації, повернення, обміну, видачі посвідчень водія, реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

Відповідні зміни внесено до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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