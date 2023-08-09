Кабмін дозволив отримувати водійські права та номери для автомобілів поштою

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить отримувати водійські права або номерні знаки для автомобілів засобами поштового зв'язку.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Встановлено, що особа за бажанням та за додаткову плату може отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерні знаки із використанням засобів та обʼєктів призначеного оператора поштового звʼязку шляхом надання послуг поштового звʼязку, у тому числі через курʼєра", - написав Мельничук.

Крім того, у період дії воєнного стану дозволено пересилати в міжнародних поштових відправленнях посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

Для цього уряд передбачив проведення автоматичних перевірок інформації про осіб, необхідної для допуску їх до керування транспортними засобами, у реєстрах та базах даних, доступ до яких має МВС. Перевірка цих даних використовуватиметься для оформлення, персоналізації, повернення, обміну, видачі посвідчень водія, реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

Відповідні зміни внесено до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.