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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запрацювала послуга з бронювання номерів для авто

20:01 07.08.2023 |

Україна

 

Від сьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

Він уточнив, що замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. При цьому на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія. Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

"Реформування державних сервісів навіть під час війни - можливе. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому", - пообіцяв Клименко.

Як повідомлялося, наприкінці червня Кабінет міністрів змінив правила присвоєння автомобільних номерів. Так, при державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб'єктів господарювання. Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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