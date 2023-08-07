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Пенсіонери з окупованих територій зможуть відновити виплати через відеозв'язок
14:19 07.08.2023 |
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 4 серпня 2023 р. № 806.
Документ стосується осіб, виплату пенсій яким було припинено в період з 1 серпня 2022 року, і які проживають на територіях активних бойових дій, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.
Виплата пенсій може бути відновлена за заявами з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") про виплату пенсії на поточні рахунки в уповноважених банках або за заявами про поновлення виплати пенсії через веб-портал ПФУ, у разі встановлення органами ПФУ особи пенсіонера у режимі відеоконференцзв'язку.
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