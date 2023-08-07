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Китайське прислів'я
На «Батьківщину-мати» встановили тризуб
09:38 07.08.2023 |
Зранку у неділю, 6 серпня, сталевий тризуб підняли до щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві, повідомив в Instagram Національний музей історії України у Другій світовій війні. Щит розташований на висоті 90 метрів, нагадали в музеї.
Тризуб змінив на монументі радянський герб, який демонтували з щита 1 серпня.
Підготовчі роботи до підняття тризуба розпочали ще напередодні, але їх довелося призупиняти через повітряні тривоги, пов'язані з російськими ракетними атаками. У неділю роботи поновили о 6 ранку.
Як зауважив у Telegram колишній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, остаточні роботи з монтажу тризуба планують завершити до 24 серпня.
Дискусійний проєкт
Ініціатива щодо заміни герба на тризуб спровокувала бурхливі дискусії в суспільстві. Озвучена міністерством культури та інформаційної політики сума робіт - 28 мільйонів гривень - викликала питання, чи доцільно витрачати такі кошти на ненагальні потреби під час війни.
Інший скандал, що виник в процесі заміни радянського символу на український, був пов'язаний з матеріалом, з якого виготовлявся тризуб. Спочатку в мінкульті заявили, що частину його елементів виготовлять із нержавіючої сталі металургійного комбінату "Запоріжсталь", а іншу частину - з металу закордонного виробника.
Однак згодом у міністерстві оголосили, що українська сталь начебто не відповідає технічним вимогам проєкту. На "Запоріжсталі" назвали висунуті претензії "упередженими та безпідставними".
Під час робіт з демонтажу герба СРСР в музеї історії України у Другій світовій війні також ініціювали перейменування монумента з "Батьківщина-мати" на "Україна-мати".
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